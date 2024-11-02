«Я русню терпеть не буду»: Украинка в истерике наставила пистолет на рабочих в Москве

В московской Некрасовке в коридор, где шумные работы проводили мужчины, вышла разъярённая женщина. Она была крайне недовольна двумя фактами — звуком болгарки и национальностью рабочих. Она, угрожая пистолетом, кричала, что не станет терпеть присутствие русских, если те расположены так близко к ней. Об этом сообщает Mash.

Буйная женщина. Видео © Telegram / Mash

Дама в забавной футболке, поливая рабочих литрами матерных комбинаций, выказала крайнее недовольство тем, что они начали устанавливать дверь тогда, когда она собиралась погрузиться в сон после ночной смены. Она даже взяла с собой для устрашения пистолет. Перед возвращением в квартиру леди уточнила национальность рабочих, заявив, что русских рядом с собой не потерпит.

Женщина, угрожавшая рабочим пистолетом. Фото © Telegram / Mash

Как вы уже могли догадаться, «нерусская» была задержана. Ей оказалась 37-летняя Яна Д. Она координатор сетевой пирамиды Avon, работала секретарём ректората в Щукинском театральном училище. В соцсетях яростно поддерживает во всех начинаниях ВСУ и Киев, называя себя украинкой. Все посты пишет исключительно на мове. Теперь женщине грозит до семи лет лишения свободы по статье «Хулиганство».