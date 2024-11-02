«Я русню терпеть не буду»: Украинка в истерике наставила пистолет на рабочих в Москве
В Москве женщина угрожала рабочим пистолетом, заявляя, что не терпит русских
В московской Некрасовке в коридор, где шумные работы проводили мужчины, вышла разъярённая женщина. Она была крайне недовольна двумя фактами — звуком болгарки и национальностью рабочих. Она, угрожая пистолетом, кричала, что не станет терпеть присутствие русских, если те расположены так близко к ней. Об этом сообщает Mash.
Буйная женщина. Видео © Telegram / Mash
Дама в забавной футболке, поливая рабочих литрами матерных комбинаций, выказала крайнее недовольство тем, что они начали устанавливать дверь тогда, когда она собиралась погрузиться в сон после ночной смены. Она даже взяла с собой для устрашения пистолет. Перед возвращением в квартиру леди уточнила национальность рабочих, заявив, что русских рядом с собой не потерпит.
Женщина, угрожавшая рабочим пистолетом. Фото © Telegram / Mash
Как вы уже могли догадаться, «нерусская» была задержана. Ей оказалась 37-летняя Яна Д. Она координатор сетевой пирамиды Avon, работала секретарём ректората в Щукинском театральном училище. В соцсетях яростно поддерживает во всех начинаниях ВСУ и Киев, называя себя украинкой. Все посты пишет исключительно на мове. Теперь женщине грозит до семи лет лишения свободы по статье «Хулиганство».
Непонятно лишь, почему такая ярая любительница Украины до сих пор живёт и работает в Москве. Наверняка ей бы нашлось место и в любимой стране. К примеру, в окопе где-то под Угледаром. Сейчас это более, чем реально, поскольку ранее экс-главком ВСУ Залужный допустил начало мобилизации украинских женщин ради «спасения Европы от войны».
Telegram / Mash