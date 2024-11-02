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2 ноября, 12:49

«Я русню терпеть не буду»: Украинка в истерике наставила пистолет на рабочих в Москве

В Москве женщина угрожала рабочим пистолетом, заявляя, что не терпит русских

В московской Некрасовке в коридор, где шумные работы проводили мужчины, вышла разъярённая женщина. Она была крайне недовольна двумя фактами — звуком болгарки и национальностью рабочих. Она, угрожая пистолетом, кричала, что не станет терпеть присутствие русских, если те расположены так близко к ней. Об этом сообщает Mash.

Буйная женщина. Видео © Telegram / Mash

Дама в забавной футболке, поливая рабочих литрами матерных комбинаций, выказала крайнее недовольство тем, что они начали устанавливать дверь тогда, когда она собиралась погрузиться в сон после ночной смены. Она даже взяла с собой для устрашения пистолет. Перед возвращением в квартиру леди уточнила национальность рабочих, заявив, что русских рядом с собой не потерпит.

Женщина, угрожавшая рабочим пистолетом. Фото © Telegram / Mash

Женщина, угрожавшая рабочим пистолетом. Фото © Telegram / Mash

Как вы уже могли догадаться, «нерусская» была задержана. Ей оказалась 37-летняя Яна Д. Она координатор сетевой пирамиды Avon, работала секретарём ректората в Щукинском театральном училище. В соцсетях яростно поддерживает во всех начинаниях ВСУ и Киев, называя себя украинкой. Все посты пишет исключительно на мове. Теперь женщине грозит до семи лет лишения свободы по статье «Хулиганство».

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Непонятно лишь, почему такая ярая любительница Украины до сих пор живёт и работает в Москве. Наверняка ей бы нашлось место и в любимой стране. К примеру, в окопе где-то под Угледаром. Сейчас это более, чем реально, поскольку ранее экс-главком ВСУ Залужный допустил начало мобилизации украинских женщин ради «спасения Европы от войны».

Обложка ©

Telegram / Mash

Владимир Озеров
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