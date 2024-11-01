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1 ноября, 11:56

Обожающая Россию канадка с триколором «до смерти» напугала украинца на Хэллоуин

Канадка Кассия, обожающая Россию, на Хэллоуин до смерти перепугала украинца, прогуливаясь с российским флагом. Выслушав гнев на мове, она сказала «Слава России!» и пошла дальше. Кадрами делится SHOT.

Встреча канадки и украинца. Видео © SHOT

Канадка Кассия с российским флагом. Фото © SHOT

Канадка Кассия с российским флагом. Фото © SHOT

Блогерша публикует видео в поддержку российских солдат и давно мечтает побывать в нашей стране. К слову, на прошлой неделе она получила визу.

Канадка Кассия с российским флагом. Фото © SHOT

А ранее Интернет «взорвало» видео с бойкой одесситкой. Даже толпа агрессивных украинцев не напугала молодую женщину, которая произнесла у постамента пламенную речь в поддержку России, наговорив на уголовное дело. А спустя несколько дней появилась информация о якобы гибели одесситки, но она оказалась фейком.

«Я мнений своих не меняю»: Вывесившая триколор РФ одесситка оказалась жива
«Я мнений своих не меняю»: Вывесившая триколор РФ одесситка оказалась жива
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SHOT

Николь Вербер
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