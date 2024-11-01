Обожающая Россию канадка с триколором «до смерти» напугала украинца на Хэллоуин
Канадка Кассия, обожающая Россию, на Хэллоуин до смерти перепугала украинца, прогуливаясь с российским флагом. Выслушав гнев на мове, она сказала «Слава России!» и пошла дальше. Кадрами делится SHOT.
Встреча канадки и украинца. Видео © SHOT
Блогерша публикует видео в поддержку российских солдат и давно мечтает побывать в нашей стране. К слову, на прошлой неделе она получила визу.
А ранее Интернет «взорвало» видео с бойкой одесситкой. Даже толпа агрессивных украинцев не напугала молодую женщину, которая произнесла у постамента пламенную речь в поддержку России, наговорив на уголовное дело. А спустя несколько дней появилась информация о якобы гибели одесситки, но она оказалась фейком.