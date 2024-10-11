Царёв сообщил о смерти женщины, вывесившей флаг России на памятнике в Одессе

Женщину, которая вывесила российский флаг на памятнике Екатерине II в Одессе, убили в СИЗО. Об этом сообщил экс-депутат Рады, политик Олег Царёв.

«Эту молодую женщину с видео, по неподтверждённой информации, убили в одесском СИЗО. Официальная версия правоохранителей — смерть от сердечной недостаточности. На самом деле после ареста и перевода в СИЗО её просто убили», — написал Царёв в телеграм-канале.

Елена Чесакова, которая, по предварительным данным, погибла в одесском СИЗО. Фото © OK / Елена Чесакова