Царёв сообщил о смерти женщины, вывесившей флаг России на памятнике в Одессе
Царёв: Женщину, вывесившую флаг России на памятнике в Одессе, убили в СИЗО
Кадр видео с женщиной, пытавшейся повесить триколор на месте демонтированного памятника в Одессе. Обложка © «Думская»
Женщину, которая вывесила российский флаг на памятнике Екатерине II в Одессе, убили в СИЗО. Об этом сообщил экс-депутат Рады, политик Олег Царёв.
«Эту молодую женщину с видео, по неподтверждённой информации, убили в одесском СИЗО. Официальная версия правоохранителей — смерть от сердечной недостаточности. На самом деле после ареста и перевода в СИЗО её просто убили», — написал Царёв в телеграм-канале.
Елена Чесакова, которая, по предварительным данным, погибла в одесском СИЗО. Фото © OK / Елена Чесакова
По информации депутата, погибшую женщину зовут Елена Чесакова, которая является уроженкой города Берёзовка Одесской области. По непроверенной информации, она являлась участницей антимайдана в Одессе. Царёв выразил надежду, что женщина может быть жива, а в случае её смерти пообещал установить всех причастных.
Напомним, что несколько дней назад жительница Одессы пыталась повесить российский флаг на постамент памятника императрице Екатерине II, который был демонтирован. Однако её действия пресекли прохожие, которые настойчиво попросили убрать триколор. Одесситку задержали. На допросе она высказала поддержку России и президенту страны Владимиру Путину.