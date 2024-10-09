Задержанная одесситка с флагом России призналась в поддержке Путина

Женщина, которая пыталась повесить российский флаг на постамент памятника императрице Екатерине II в Одессе, на допросе высказала поддержку России и президенту страны Владимиру Путину. Об этом пишут украинские СМИ.

«Я поддерживаю русский мир, поддерживаю Россию, я поддерживаю Владимира Владимировича Путина», — сказала она на допросе.

Она призналась, что не может простить украинским властям трагедию в Доме профсоюзов в 2014 году, а также обвинила Запад в попытке уничтожить украинский и другие славянские народы.