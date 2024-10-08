«Россия — мощь»: Появилось видео с пламенной речью женщины, пытавшейся повесить флаг РФ в Одессе
Появилось видео с женщиной, пытавшейся повесить флаг РФ в Одессе
Женщина с российским флагом в Одессе. Фото © Украинские СМИ
В Одессе женщина, которая попыталась водрузить российский флаг на постамент снятого памятника императрице Екатерине II, выразила поддержку России и спецназу «Ахмат». Об этом сообщают местные телеграм-каналы. Кроме того, появилось видео инцидента.
Женщина поддержала Россию в Одессе. Видео © Telegram / Одесса Info
Женщина, выслушав всё, что думают о ней и её поступке украинцы, выразила поддержку России и подразделениям «Ахмата», а затем попыталась удалиться. Её уже задержали. Украинские телеграм-каналы отмечают, что она была в розыске на сепаратизм. Теперь ей светит большой тюремный срок.
«Россия — мощь», — сказала женщина, стоя на постаменте.
Ранее Life.ru сообщал, что в Одессе женщина попыталась повесить российский триколор на постамент памятника императрице Екатерине II, который был демонтирован. Ей помешали прохожие, которые заставили немедленно убрать флаг, и обрызгали её непонятной жижей.