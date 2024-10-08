«Россия — мощь»: Появилось видео с пламенной речью женщины, пытавшейся повесить флаг РФ в Одессе

В Одессе женщина, которая попыталась водрузить российский флаг на постамент снятого памятника императрице Екатерине II, выразила поддержку России и спецназу «Ахмат». Об этом сообщают местные телеграм-каналы. Кроме того, появилось видео инцидента.

Женщина, выслушав всё, что думают о ней и её поступке украинцы, выразила поддержку России и подразделениям «Ахмата», а затем попыталась удалиться. Её уже задержали. Украинские телеграм-каналы отмечают, что она была в розыске на сепаратизм. Теперь ей светит большой тюремный срок.