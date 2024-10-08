В Одессе женщина пыталась повесить флаг России на месте памятника Екатерине II

Жительница Одессы пыталась повесить российский флаг на постамент памятника императрице Екатерине II, который был демонтирован. Однако её действия пресекли прохожие, которые настойчиво попросили убрать триколор.

На опубликованных видео видно, как жительница города сталкивается с сопротивлением со стороны людей, которые требуют избавиться от флага. В результате инцидента женщина была задержана правоохранительными органами.