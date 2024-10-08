В Одессе женщина пыталась повесить флаг России на месте памятника Екатерине II
Кадр видео с женщиной, пытавшейся повесить триколор на месте демонтированного памятника в Одессе. Обложка © Украинские СМИ
Жительница Одессы пыталась повесить российский флаг на постамент памятника императрице Екатерине II, который был демонтирован. Однако её действия пресекли прохожие, которые настойчиво попросили убрать триколор.
На опубликованных видео видно, как жительница города сталкивается с сопротивлением со стороны людей, которые требуют избавиться от флага. В результате инцидента женщина была задержана правоохранительными органами.
Ранее сообщалось, что в Одессе демонтируют 19 памятников, в том числе поэту Александру Пушкину, актёру Владимиру Высоцкому и писателю Максиму Горькому. Местные власти считают, что указанные объекты содержат «символику российской имперской политики».