На Украине состоялся очередной митинг против запрета русской культуры. На этот раз Одесситы вышли на площадь, чтобы заявить, что русский язык — часть их культуры и любое его ограничение является дискриминаций. Как отметили протестующие, снос памятников, переименование улиц и прочая русофобская политика киевских властей противоречит декларации ООН по правам человека.

Украинцы протестуют против отмены русского языка. Видео © Telegram / Новини.LIVE Одеса

«Вся эта политика — дискриминация русского языка, русской культуры и русскоязычных украинцев. Эта политика полностью противоречит ратифицированной Украиной декларации ООН по правам человека. Там есть чёткий пункт — дискриминация по языку», — заявил один из протестующих.