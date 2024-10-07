Украинцы вышли на улицы Одессы, чтобы защитить русскую культуру
В Одессе прошёл митинг против запрета русского языка и сноса памятников
На Украине состоялся очередной митинг против запрета русской культуры. На этот раз Одесситы вышли на площадь, чтобы заявить, что русский язык — часть их культуры и любое его ограничение является дискриминаций. Как отметили протестующие, снос памятников, переименование улиц и прочая русофобская политика киевских властей противоречит декларации ООН по правам человека.
Украинцы протестуют против отмены русского языка. Видео © Telegram / Новини.LIVE Одеса
«Вся эта политика — дискриминация русского языка, русской культуры и русскоязычных украинцев. Эта политика полностью противоречит ратифицированной Украиной декларации ООН по правам человека. Там есть чёткий пункт — дискриминация по языку», — заявил один из протестующих.
Ранее Life.ru рассказывал, что примерно сто военнослужащих ВСУ устроили митинг в Вознесенске Николаевской области. Солдаты выразили недовольство недостаточным уровнем подготовки и нехваткой вооружений, необходимых для выполнения боевых задач. Кроме того, бойцы подчеркнули, что не раз обращались с просьбой предоставить им больше снарядов, так как им нечем вести боевые действия на фронте.
Shutterstock / FOTODOM / Anton27