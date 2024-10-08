Храбрейшая женщина из Одессы с триколором на допросе призвала ВСУ перейти на сторону России
На Украине завели дело на женщину, которая хотела повесить флаг РФ в Одессе
Женщина, повесившая российский триколор на демонтированный памятник российской императрице Екатерине II в Одессе, на допросе у правоохранителей призвала бойцов ВСУ переходить на сторону РФ. Кадры с её заявлением опубликовал местный телеграм-канал.
Женщина, пытавшаяся повесить российский флаг на памятник в Одессе, призвала ВСУ переходить на российскую сторону. Видео © Telegram / «Плохая Одесса»
«Я не прощу никогда то, что случилось второго мая в Одессе. Не прощу никогда тех, кто напал на Донбасс. <...> Я поддерживаю Россию и Владимира Владимировича Путина. Я призываю всех украинских людей, воинов идти на сторону России. Когда эти ребята, которые идут за деньги защищать нашу типо «Родину» — от кого? От наших братьев-славян? Я считаю, что всё это делает НАТО, Америка. <...> Это делается для уничтожения славян», — заявила она.
По сведениям полиции, пророссийскую активистку могут приговорить к трём годам тюрьмы за её поступок и российскую позицию.
Напомним, что женщина попыталась водрузить флаг России на постамент демонтированного памятника императрице Екатерине II в Одессе. Прохожие не позволили ей это сделать, вырвали у неё из рук флаг и залили непонятной субстанцией.
Telegram / «Плохая Одесса»