Храбрейшая женщина из Одессы с триколором на допросе призвала ВСУ перейти на сторону России

«Я не прощу никогда то, что случилось второго мая в Одессе. Не прощу никогда тех, кто напал на Донбасс. <...> Я поддерживаю Россию и Владимира Владимировича Путина. Я призываю всех украинских людей, воинов идти на сторону России. Когда эти ребята, которые идут за деньги защищать нашу типо «Родину» — от кого? От наших братьев-славян? Я считаю, что всё это делает НАТО, Америка. <...> Это делается для уничтожения славян», — заявила она.