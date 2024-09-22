Российским волонтёрам поступают сообщения с поддержкой ВС РФ от жителей Украины. Об этом сообщает руководитель гуманитарной миссии молодёжного крыла Народного фронта Никита Киосев. По его словам, среди жителей Незалежной очень много таких людей.

«На самом деле там очень много людей, которые нас ждут, которые за нас, которые осознают и понимают, что происходит, которые, несмотря на этот эмоциональный поток, какой-то уже иммунитет выработали к этому валу фейков», — сказал он, передаёт РИА «Новости».

Сообщения от украинцев по-прежнему приходят, нередко даже через социальные сети. В том числе от проживающих на территории Киева и Днепропетровска.