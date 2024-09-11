«Адреналин зашкаливает»: Встреча украинского волонтёра и российского солдата попала на видео

В социальных сетях распространяются кадры встречи украинского волонтёра Даниила Захарченко и российского военного в Украинске ДНР. Боец ВС РФ не стал препятствовать эвакуации гражданских, после чего доброволец из Незалежной назвал его глупым.

Украинский волонтёр назвал глупым бойца ВС РФ, встретившим его во время эвакуации. Видео © Telegram / ASTRA

На опубликованных кадрах запечатлена эвакуация мирных жителей из Украинска в ДНР. К машине украинцев подошёл российский военный и спросил о том, чем они тут занимаются. Узнав о вывозе гражданских, наш солдат рекомендует украинцу поторопиться. Препятствовать эвакуации, а также применять силу, он не стал.

После этого Захарченко записал ролик с разъяснениями, на котором назвал российского бойца, глупым, но адекватным.