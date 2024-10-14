«Я мнений своих не меняю»: Вывесившая триколор РФ одесситка оказалась жива

Мать храброй одесситки, что пыталась повесить российский триколор на уцелевший постамент памятника императрице Екатерине II, опровергла слухи о смерти дочери в следственном изоляторе. По словам собеседницы RT, отважную противницу киевского режима отпустили под домашний арест, её ожидает суд.

«Адвокат ей сказал, что она должна извиниться, сказать, что «я поменяла мнение». Она адвокату сказала: «Я мнений своих не меняю. Так, как я говорила, — я так и буду говорить», — процитировала дочку её 60-летняя мама, проживающая в Чехии.

По словам женщины, бойкая одесситка родилась в России, где прошло всё её детство. Долгое время она проживала с родителями в Перми, а затем волею судьбы семейство «занесло на Украину», поделилась мать женщины.