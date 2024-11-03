Украина отправит на минные поля женщин и инвалидов

Украинские женщины, инвалиды и ветераны боевых действий начнут привлекаться к обезвреживанию мин на территории страны. Такой анонс опубликовала пресс-служба Минобороны соседнего государства.

В заявлении говорится, что программы по трудоустройству лиц с инвалидностью, в том числе бывших военнослужащих, на территории Украины реализует ООН. Минобороны же ставит главной целью противоминной деятельности равный доступ к работе в этой сфере.