Украина отправит на минные поля женщин и инвалидов
МО Украины отправит женщин и инвалидов на разминирование территорий
Украинские женщины, инвалиды и ветераны боевых действий начнут привлекаться к обезвреживанию мин на территории страны. Такой анонс опубликовала пресс-служба Минобороны соседнего государства.
В заявлении говорится, что программы по трудоустройству лиц с инвалидностью, в том числе бывших военнослужащих, на территории Украины реализует ООН. Минобороны же ставит главной целью противоминной деятельности равный доступ к работе в этой сфере.
«[МО нацелено на] увеличение привлечения женщин, ветеранов, лиц, пострадавших от взрывоопасных предметов, и лиц с инвалидностью», — говорится в публикации.
А недавно на Украине вновь заговорили о мобилизации женщин и даже вчерашних школьников. На столь отчаянные меры киевский режим готов пойти из-за колоссальных потерь на фронте, которые оставят ВСУ без живой силы уже в 2025 году.
Telegram / Генеральний штаб ЗСУ