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3 ноября, 03:43

Украина отправит на минные поля женщин и инвалидов

МО Украины отправит женщин и инвалидов на разминирование территорий

Украинские женщины, инвалиды и ветераны боевых действий начнут привлекаться к обезвреживанию мин на территории страны. Такой анонс опубликовала пресс-служба Минобороны соседнего государства.

В заявлении говорится, что программы по трудоустройству лиц с инвалидностью, в том числе бывших военнослужащих, на территории Украины реализует ООН. Минобороны же ставит главной целью противоминной деятельности равный доступ к работе в этой сфере.

«[МО нацелено на] увеличение привлечения женщин, ветеранов, лиц, пострадавших от взрывоопасных предметов, и лиц с инвалидностью», — говорится в публикации.

На Украине женщины заменили мобилизованных штурмовиков ВСУ на фронте
На Украине женщины заменили мобилизованных штурмовиков ВСУ на фронте

А недавно на Украине вновь заговорили о мобилизации женщин и даже вчерашних школьников. На столь отчаянные меры киевский режим готов пойти из-за колоссальных потерь на фронте, которые оставят ВСУ без живой силы уже в 2025 году.

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Telegram / Генеральний штаб ЗСУ

Илья Пушкарев
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