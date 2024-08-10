На Украине женщины заменили мобилизованных штурмовиков ВСУ на фронте

Вооружённые силы Украины (ВСУ) перебросили в район Кременной женское подразделение на замену мобилизованным штурмовикам. Об этом сообщает источник в силовых структурах.

"Под Кременной средствами объективного контроля на стороне противника обнаружено подразделение из числа женщин. Вместо мобилизованных теперь они находятся на первой линии и удерживают оборону", — приводит ТАСС слова представителя силовых структур.

Собеседник агентства отметил, что эффективность женского подразделения на передовой крайне низкая.