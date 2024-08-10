На Украине женщины заменили мобилизованных штурмовиков ВСУ на фронте
ТАСС: ВСУ женским подразделением заменили мобилизованных под Кременной в ЛНР
Вооружённые силы Украины (ВСУ) перебросили в район Кременной женское подразделение на замену мобилизованным штурмовикам. Об этом сообщает источник в силовых структурах.
"Под Кременной средствами объективного контроля на стороне противника обнаружено подразделение из числа женщин. Вместо мобилизованных теперь они находятся на первой линии и удерживают оборону", — приводит ТАСС слова представителя силовых структур.
Собеседник агентства отметил, что эффективность женского подразделения на передовой крайне низкая.
А ранее Life.ru писал, что в ВСУ начали набирать женщин-заключённых. По данным Минюста Украины, первые семь человек уже подписали контракты с украинскими войсками.
Shutterstock / FOTODOM / Real_life_photo