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Регион
10 августа, 16:34

На Украине женщины заменили мобилизованных штурмовиков ВСУ на фронте

ТАСС: ВСУ женским подразделением заменили мобилизованных под Кременной в ЛНР

Вооружённые силы Украины (ВСУ) перебросили в район Кременной женское подразделение на замену мобилизованным штурмовикам. Об этом сообщает источник в силовых структурах.

"Под Кременной средствами объективного контроля на стороне противника обнаружено подразделение из числа женщин. Вместо мобилизованных теперь они находятся на первой линии и удерживают оборону", — приводит ТАСС слова представителя силовых структур.

Собеседник агентства отметил, что эффективность женского подразделения на передовой крайне низкая.

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А ранее Life.ru писал, что в ВСУ начали набирать женщин-заключённых. По данным Минюста Украины, первые семь человек уже подписали контракты с украинскими войсками.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Real_life_photo

Дарья Нарыкова
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