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24 июля, 11:00

"В обмен на УДО": В ВСУ начали набирать женщин-заключённых

Минюст Украины: Первые семь женщин-заключённых подписали контракты с ВСУ

Первые семь женщин-заключённых подписали контракты с ВСУ, сообщили в пресс-службе Министерства юстиции Украины. По каким статьям они были осуждены, не указывается.

"Женщины изъявили желание проходить военную службу по контракту в обмен на условно-досрочное освобождение", — говорится в сообщении.

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Указывается, что с начала набора на службу зэков такое желание изъявил 6101 человек, и 3823 из них уже проходят обучение.

Напомним, в мае Верховная рада приняла закон о мобилизации осуждённых по нетяжким статьям. Документ запрещает отправлять на фронт заключённых убийц, насильников или совершивших преступления против основ национальной безопасности Незалежной.

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Названы сроки отправки на фронт первого нацбата ВСУ из зэков
Обложка ©

Shutterstock / FOtODOM / Ruslan Lytvyn

Матвей Константинов
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