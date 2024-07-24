"В обмен на УДО": В ВСУ начали набирать женщин-заключённых
Минюст Украины: Первые семь женщин-заключённых подписали контракты с ВСУ
Первые семь женщин-заключённых подписали контракты с ВСУ, сообщили в пресс-службе Министерства юстиции Украины. По каким статьям они были осуждены, не указывается.
"Женщины изъявили желание проходить военную службу по контракту в обмен на условно-досрочное освобождение", — говорится в сообщении.
Указывается, что с начала набора на службу зэков такое желание изъявил 6101 человек, и 3823 из них уже проходят обучение.
Напомним, в мае Верховная рада приняла закон о мобилизации осуждённых по нетяжким статьям. Документ запрещает отправлять на фронт заключённых убийц, насильников или совершивших преступления против основ национальной безопасности Незалежной.
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