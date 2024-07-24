"В обмен на УДО": В ВСУ начали набирать женщин-заключённых

Первые семь женщин-заключённых подписали контракты с ВСУ, сообщили в пресс-службе Министерства юстиции Украины. По каким статьям они были осуждены, не указывается.

"Женщины изъявили желание проходить военную службу по контракту в обмен на условно-досрочное освобождение", — говорится в сообщении.

Указывается, что с начала набора на службу зэков такое желание изъявил 6101 человек, и 3823 из них уже проходят обучение.