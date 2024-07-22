На Украине выпустили из тюрем почти 4 тысячи преступников, чтобы "устранить бреши в ВСУ" Guardian: Киев досрочно освободил 3,8 тысячи заключённых для службы в ВСУ 22 июля, 08:23 На службу в ВСУ отправили заключённых. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Киев приступил к реализации закона, разрешающего отправлять в ряды ВСУ заключённых. Так, уже около 3,8 тысяч преступников досрочное освободили из украинских тюрем. Об этом пишет Guardian.

"3 800 заключённых освобождены досрочно в соответствии с новой схемой, призванной устранить бреши в ВСУ", — отмечается в материале.

При этом, по данным Министерства юстиции Украины, попасть на службу в ВСУ просились 5,9 тысячи заключённых, но некоторым было отказано из-за плохого состояния здоровья.

Напомним, в мае Верховная рада Украины приняла закон о мобилизации осуждённых за нетяжкие преступления. При этом документ не разрешает отправлять в армию тех, кто отбывает срок за убийство, изнасилование или за преступления против основ нацбезопасности.

Авторы Татьяна Миссуми