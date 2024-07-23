В Раде раскрыли реальное число мобилизованных арестантов на Украине
Депутат Рады Костенко: В ВСУ мобилизовали порядка 3,8 тысяч заключённых
В ВСУ уже были мобилизованы порядка 3,8 тысяч заключённых, рассказал секретарь оборонного комитета Верховной рады Роман Костенко. Уже есть первые убитые и раненные.
"3,8 тысячи заключённых уже в ВСУ. Большинство из них недавно завершили обучение. Но среди них уже есть и раненые, и погибшие", — заявил он.
Нардеп добавил, что тех, кто готов примкнуть к Вооружённым силам Украины, среди заключённых поубавилось, ведь большая действительно желавших этого уже отправились служить. По прогнозу Костенко, украинские войска могут рассчитывать на то, что им удастся завербовать ещё порядка пяти тысяч арестантов.
К слову, Верховная рада сегодня приняла постановление об очередном продлении военного положения и мобилизации в Незалежной. Теперь они будут действовать в ещё течение 90 дней — до 9 ноября 2024 года. Подобное решение принимается Радой уже в 12-й раз с начала специальной военной операции на Украине. Протест не выразил ни один из участвовавших в голосовании парламентариев.
Telegram / Генштаб ЗСУ