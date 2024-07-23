В Раде раскрыли реальное число мобилизованных арестантов на Украине

В ВСУ уже были мобилизованы порядка 3,8 тысяч заключённых, рассказал секретарь оборонного комитета Верховной рады Роман Костенко. Уже есть первые убитые и раненные.

"3,8 тысячи заключённых уже в ВСУ. Большинство из них недавно завершили обучение. Но среди них уже есть и раненые, и погибшие", — заявил он.

Нардеп добавил, что тех, кто готов примкнуть к Вооружённым силам Украины, среди заключённых поубавилось, ведь большая действительно желавших этого уже отправились служить. По прогнозу Костенко, украинские войска могут рассчитывать на то, что им удастся завербовать ещё порядка пяти тысяч арестантов.