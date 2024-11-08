На Украине признали, что переживают самый трудный период с весны 2022 года
Украинский волонтёр Чмут: ВСУ переживают самый трудный период с весны 2022 года
Украинский фронт если не рухнул, то переживает самый трудный период с весны 2022 года. Так считает украинский волонтёр Тарас Чмут, чьи слова приводит телеграм-канал «Политика Страны».
Он считает, что дело движется к понижению мобилизационного возраста, что со временем сулит «негативный сценарий» для внутриполитической ситуации в стране и чревато социальным бунтов.
Чмут считает, что Украина ослабла из-за нехватки людей, боеприпасов и «стратегической поддержки со стороны партнёров в нелинейной борьбе с Россией».
По его мнению, мобилизация проходит «неэффективно», и ситуация действительно движется к понижению мобилизационного возраста. Он считает, что призыв 500 тысяч украинцев — это «адекватная цифра».
Ранее Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и общей мобилизации на Украине ещё на 90 дней — до 7 февраля 2025 года. Это решение было принято Верховной Радой, где 311 депутатов проголосовали за, что составляет абсолютное большинство среди присутствующих. Никто из депутатов не высказался против.
Kandinsky 3.1 / Life.ru