Украинский фронт если не рухнул, то переживает самый трудный период с весны 2022 года. Так считает украинский волонтёр Тарас Чмут, чьи слова приводит телеграм-канал «Политика Страны».

Он считает, что дело движется к понижению мобилизационного возраста, что со временем сулит «негативный сценарий» для внутриполитической ситуации в стране и чревато социальным бунтов.

Чмут считает, что Украина ослабла из-за нехватки людей, боеприпасов и «стратегической поддержки со стороны партнёров в нелинейной борьбе с Россией».

По его мнению, мобилизация проходит «неэффективно», и ситуация действительно движется к понижению мобилизационного возраста. Он считает, что призыв 500 тысяч украинцев — это «адекватная цифра».