На Украине в городе Ровно планово хватали людей на улице в рамках, как это зовётся в Киеве, «добровольной мобилизации». Внезапно призывнику стало плохо, пока его крутили «адские гончие» Владимира Зеленского, из-за чего он замертво упал на землю, перестав брыкаться. Видео опубликовал местный телеграм-канал «Ровно 1283».

Мобилизация на Украине. Видео © Telegram / Ровно 1283

На протяжении видео слышны истошные крики парня, на которого наваливаются сотрудник ТЦК и полицейский, однако в какой-то момент он затихает. Вокруг начинают вопить женщины, а людей в форме берёт оторопь, когда они видят, что «доброволец» неподвижно лежит на асфальте, а рядом с ним рдеет пятно крови. Очевидцы вокруг кричат «Он умер! Вы офонарели?!».

Версии дальнейших событий в Сети гуляют разные. По некоторым данным, он скончался на месте из-за перелома позвоночника у основания шеи. Полиция же утверждает, что их людоловы действовали строго по уставу, а человек якобы пришёл в себя в карете скорой помощи, отказался от госпитализации и ушёл по своим делам.