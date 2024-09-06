Каховское водохранилище стало болотом после разрушения ГЭС

Каховское водохранилище, некогда крупный водный резервуар, превратилось в обширную болотистую территорию после разрушения плотины ГЭС. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в интервью РИА «Новости» на Восточном экономическом форуме.

Он отметил, что после разрушения плотины в Новой Каховке от водохранилища не осталось и следа. Воды, которые ранее заполняли водохранилище, теперь исчезли, оставив за собой лишь Днепр в его природных берегах. По его словам, территория, которая раньше была под водой, ныне представляет собой заилённое болото.

Губернатор также добавил, что украинские войска периодически пытаются переправиться через эту болотистую местность, но эти попытки остаются неудачными. Он подчеркнул, что полное освобождение Херсонской области и восстановление плотины являются ключевыми для запуска мелиоративной системы, которая поможет улучшить ситуацию.