Российская армия усилила пункты ПВО на берегах Каховского водохранилища суперпулемётом

Рядом с Каховским водохранилищем российские бойцы ежедневно сбивают несколько БПЛА противника из стрелкового оружия. Подразделение ВС РФ решило усилить пункты ПВО спаренным пулемётом, который способен поражать как живую силу, так и беспилотники, рассказывает комбат с позывным Адвокат в беседе с РИА "Новости".

"Наши техники сделали эффективную установку. Скорострельность одного пулемёта — 250 выстрелов в минуту, а установка на два пулемёта. То есть эффективность увеличилась вдвое — получается 500 выстрелов в минуту... На берегах Каховского водохранилища данный пулемёт оказался очень эффективным в борьбе с БПЛА", — сказал командир батальона.