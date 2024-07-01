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1 июля, 15:38

Российская армия усилила пункты ПВО на берегах Каховского водохранилища суперпулемётом

Боец с позывным Адвокат: ВС РФ усилили пункты ПВО у Каховского водохранилища

Рядом с Каховским водохранилищем российские бойцы ежедневно сбивают несколько БПЛА противника из стрелкового оружия. Подразделение ВС РФ решило усилить пункты ПВО спаренным пулемётом, который способен поражать как живую силу, так и беспилотники, рассказывает комбат с позывным Адвокат в беседе с РИА "Новости".

"Наши техники сделали эффективную установку. Скорострельность одного пулемёта — 250 выстрелов в минуту, а установка на два пулемёта. То есть эффективность увеличилась вдвое — получается 500 выстрелов в минуту... На берегах Каховского водохранилища данный пулемёт оказался очень эффективным в борьбе с БПЛА", — сказал командир батальона.

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Напомним, что 6 июня 2023 года ВСУ нанесли мощный удар по Каховской ГЭС, тем самым вызвав в Херсонской области сильное наводнение. Затоплены оказались 35 населённых пунктов, в том числе Новая Каховка. Наводнение вызвало вспышку холеры, на правом берегу Днепра были жертвы.

Обложка ©

ТАСС / Александр Река

Николай Рюмин
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