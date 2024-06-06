Украина вздумала получить от РФ "компенсацию" за разрушенную ВСУ Каховскую ГЭС

Власти Украины хотят получить от Россию "компенсацию" за ущерба, понесенного в результате разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области. С соответствующим иском в международный арбитраж намерена обратиться компания "Укргидроэнерго".

Основанием для иска там назвали соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций между Украиной и РФ, заключённое 1998 года. В "Укргидроэнерго" добавили, что перед подачей иска юристы компании направили сообщения о разрешении спора и, если через шесть месяцев Россия "добровольно не возместит убытки, они намерены пойти в суд.