Украина вздумала получить от РФ "компенсацию" за разрушенную ВСУ Каховскую ГЭС
Киев хочет получить от РФ 2,5 млрд "компенсации" за разрушение Каховской ГЭС
Власти Украины хотят получить от Россию "компенсацию" за ущерба, понесенного в результате разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области. С соответствующим иском в международный арбитраж намерена обратиться компания "Укргидроэнерго".
"Компания "Укргидроэнерго" приступила к процедуре инвестиционного арбитража с Российской Федерацией. <...> Действия компании направлены на возмещение ущерба, нанесённого уничтожением Каховской гидроэлектростанции", — заявила пресс-служба компании в телеграм-канале.
Основанием для иска там назвали соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций между Украиной и РФ, заключённое 1998 года. В "Укргидроэнерго" добавили, что перед подачей иска юристы компании направили сообщения о разрешении спора и, если через шесть месяцев Россия "добровольно не возместит убытки, они намерены пойти в суд.
Напомним, ровно год назал, 6 июня 2023 года ВСУ нанесли мощный удар по дамбе Каховской ГЭС, разрушив её и вызвав в Херсонской области сильное наводнение. В зоне подтопления оказались 35 населённых пунктов, в том числе Новая Каховка. Губернатор региона Владимир Сальдо указывал, что инцидент нарушил экологическое равновесие в регионе. Общее число жертв в результате действий Киева превысило 60 человек. По словам Сальдо, после победы в спецоперации электростанцию и водохранилище можно будет восстановить.
ТАСС / Алексей Коновалов