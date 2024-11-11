Главные новости СВО. Рекордное количество БПЛА на Москву, Армия России сжимает петлю под Курском и берёт Волченку в ДНР, 11 ноября Украина решилась на очередную пиар-акцию, британский военнослужащий погиб в ВСУ, администрация Трампа назвала, чей Крым, — дайджест Life.ru. 10 ноября, 21:07 Боевые действия в зоне СВО. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Налёт на Москву

Министерство обороны Российской Федерации сообщает, что 34 БПЛА было сбито в Московской области. Пострадали пять человек и четыре дома. Беспилотники сбиты также у Домодедово и Коломны. БПЛА чуть не попали по пассажирскому самолёту. Airbus A320 летел из Узбекистана в Шереметьево. Пилот успел увернуться от трёх дронов.

— Украинские власти вновь показали свою сущность, всем видом демонстрируя неадекватность. Эти удары преследуют только пиар-цель, и никакого воздействия на поле боя они не привнесут, — пояснил «Архангел спецназа».

Курская область, 11 ноября

Ещё больше 290 вэсэушников погибли в Курской области. Постепенно петля, в которой остаются подразделения ВСУ, поджимается к Малой Локне, сообщает военкор Александр Коц. Несколько украинцев успели спастись, сдавшись в плен. Стали известны подробности, что боевикам обещали после вторжения в регион. Их рассказала Наталья Балаклицкая, которая добровольно пошла в ВСУ, а после попала в плен.

Уничтожение пункта управления одного из подразделений ВСУ расчётом FPV-дронов группировки войск «Север» в Харьковской области. Видео © Telegram / Минобороны России

— Командование нам сказало: «Вы едете в Курскую область, а куда — мы и сами не знаем, потому что на вас пришло боевое распоряжение». Сказали, что мы не будем на передке, на боевых действиях, а ещё, что, если мы не пойдём, нас свои же и расстреляют. Когда выходили на позицию, нам сказали, что будем не больше семи дней там стоять, — сообщила женщина, не дождавшаяся ротации.

На Украине до сих пор не понимают, почему Зеленский решился на Курскую авантюру. «Сплетница» напоминает, что Киев потерял территории, резервы. При этом укреплять приходится Сумскую область.

Донецкая Народная Республика, 11 ноября

Официально подтверждено освобождение населённого пункта Волченка в Донецкой Народной Республике. К Юго-востоку от Курахова украинские войска могут уйти в ближайшее время. Восемь населённых пунктов могут перейти под наш контроль, в том числе Волченка.

В Харьковской области было обнаружено и уничтожено скопление живой силы ВСУ в укрытии. Видео © Telegram / Минобороны России

В Торецке (Дзержинске) продолжается наступление ВС РФ. Под контроль взят Горный техникум, являвшийся опорным пунктом ВСУ. Движение идёт и на Северск. Здесь Армия России наступает в Серебрянке и Белогоровке.

Минус один наёмник

На кадрах ОК нанесение удара ФАБ-1500 по ПВД подразделения 79 ОДШБр ВСУ в городе Курахово. Видео © Telegram / ИЗНАНКА

В зоне СВО уничтожен 22-летний британец Каллум Тиндал-Дрейпер. Известно, что в ряды ВСУ он поступил в июне этого года. Совсем недавно он был военнослужащим Королевской армии, а потом сотрудником Национальной службы здравоохранения. Такой послужной список даёт повод считать, что это был не простой наёмник, тем более что о его гибели заявили в Министерстве иностранных дел Великобритании.

Авторы Даниил Черных