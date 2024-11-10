Британский наёмник ликвидирован в зоне СВО спустя полгода после вступления в ВСУ
Sky News: Воевавший за ВСУ наёмник из Британии Тиндал-Дрейпер погиб на Украине
Каллум Тиндал-Дрейпер. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Tindal-Draper
В зоне спецоперации (СВО) ликвидирован 22-летний наёмник из Британии Каллум Тиндал-Дрейпер, воевавший за ВСУ. Как сообщает Sky News, он прибыл на Украину в июне 2024 года и продержался на фронте всего шесть месяцев.
Тиндал-Дрейпер в прошлом был кадровым военнослужащим армии Великобритании. Где именно был ликвидирован наёмник, не сообщается. Известно, что он погиб на прошлой неделе, 5 ноября. Мать британца Кэролайн Тиндал написала в соцсетях, что её сын «сражался до тех пор, пока не смог больше сдерживать русских».
Также карма недавно настигла и наёмника из Швеции, который занял сторону киевского режима. Всего же за время СВО на Украине скандинавское государство официально признало потерю восьми своих граждан.