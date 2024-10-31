Воевавший на стороне ВСУ шведский наёмник погиб на Украине
SVT: Шведский наёмник, воевавший на стороне Украины, погиб в бою
Гражданин Швеции, участвовавший в боевых действиях на стороне Украины, погиб в конце прошлой недели. Об этом сообщает телеканал SVT Nyheter со ссылкой на источники.
Известно, что мужчина, имеющий значительный боевой опыт, отправился на Украину в 2022 году и участвовал в сражениях под Киевом и Артёмовском.
МИД Швеции, хотя и не располагает официальными данными по этому случаю, подтвердил гибель восьми шведских граждан на Украине с начала конфликта в феврале 2022 года. Однако из-за соблюдения консульской тайны дополнительная информация о погибших и обстоятельствах их смерти не разглашается.
Это далеко не единственный иностранный наёмник, замеченный на стороне ВСУ. Ранее среди боевиков, сгинувших под Брянском, узнали элитного разведчика-диверсанта. Сообщается, что он принадлежал 75-му рейнджерскому полку глубинной разведки армии США.
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