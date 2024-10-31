Воевавший на стороне ВСУ шведский наёмник погиб на Украине

Гражданин Швеции, участвовавший в боевых действиях на стороне Украины, погиб в конце прошлой недели. Об этом сообщает телеканал SVT Nyheter со ссылкой на источники.

Известно, что мужчина, имеющий значительный боевой опыт, отправился на Украину в 2022 году и участвовал в сражениях под Киевом и Артёмовском.

МИД Швеции, хотя и не располагает официальными данными по этому случаю, подтвердил гибель восьми шведских граждан на Украине с начала конфликта в феврале 2022 года. Однако из-за соблюдения консульской тайны дополнительная информация о погибших и обстоятельствах их смерти не разглашается.