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29 октября, 12:56

Росгвардия показала видео уничтожения десяти наёмников ВСУ, сгинувших под Курском

Росгвардия: Пытавшаяся прорваться в Россию ДРГ ВСУ насчитывала около 10 бойцов

Группа украинских диверсантов, которые хотели прорваться на территорию Брянской области, содержала 10 солдат. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии. Противника засекли с помощью воздушной разведки. Ведомство показало видео уничтожения ДРГ.

ДРГ, пытавшаяся ворваться в Брянск, насчитывала около 10 бойцов. Видео © Telegram / Росгвардия

«По ДРГ общей численностью около 10 человек были нанесены удары артиллерией Министерства обороны и FPV-дронами Росгвардии», — говорится в сообщении.

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Флаги Канады и куча оружия: ФСБ показала видео с места ликвидации наёмников под Брянском

Напомним, на границе Брянской области 27 октября была отражена попытка вторжения ДРГ. В результате было уничтожено четверо диверсантов. Предварительно, в группе состояли граждане Швеции, Польши, Великобритании и Венесуэлы. Позже стало известно, что среди них был и разведчик из США. К слову, боевики пытались прорвать границу в Климовском районе. У ликвидированных наёмников наши бойцы нашёл молитвенник на польском языке и блокнот с записями по тактической подготовке на английском.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Kandinskiy

Александра Мышляева
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