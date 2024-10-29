Росгвардия показала видео уничтожения десяти наёмников ВСУ, сгинувших под Курском

Напомним, на границе Брянской области 27 октября была отражена попытка вторжения ДРГ. В результате было уничтожено четверо диверсантов. Предварительно, в группе состояли граждане Швеции, Польши, Великобритании и Венесуэлы. Позже стало известно, что среди них был и разведчик из США. К слову, боевики пытались прорвать границу в Климовском районе. У ликвидированных наёмников наши бойцы нашёл молитвенник на польском языке и блокнот с записями по тактической подготовке на английском.