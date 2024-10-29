Флаги Канады и куча оружия: ФСБ показала видео с места ликвидации наёмников под Брянском
У ликвидированной под Брянском ДРГ нашли флаги Канады, они попали на видео
Новыми кадрами с места ликвидации ДРГ в Брянской области поделилась пресс-служба ФСБ России. На кадрах видны военные без признаков жизни, а также вооружение, снаряжение и расписанные флаги Канады, с которыми те хотели напасть на российские территории.
Кадры с места ликвидации диверсантов, пытавшихся вторгнуться в Брянскую область. Видео © ЦОС ФСБ России
Помимо прочего, при диверсантах нашли средства связи и личные предметы — в частности, молитвенник на польском языке и блокнот с записями по тактической подготовке на английском языке. А на теле одного из наёмников обнаружили татуировку 2-го батальона 75-го полка рейнджеров парашютно-десантного разведывательного полка специального назначения Сухопутных войск США.
Как уже рассказывал Life.ru, на границе Брянской области 27 октября была отражена попытка вторжения ДРГ. В результате было ликвидировано четверо иностранных диверсантов. Предварительно, в группе состояли граждане Швеции, Польши, Великобритании и Венесуэлы. Боевики пытались пересечь границу России в Климовском районе. У диверсантов, помимо оружия, обнаружили молитвенник на польском языке и блокнот с записями по тактической подготовке на английском.
ЦОС ФСБ России