Флаги Канады и куча оружия: ФСБ показала видео с места ликвидации наёмников под Брянском

Новыми кадрами с места ликвидации ДРГ в Брянской области поделилась пресс-служба ФСБ России. На кадрах видны военные без признаков жизни, а также вооружение, снаряжение и расписанные флаги Канады, с которыми те хотели напасть на российские территории.

Кадры с места ликвидации диверсантов, пытавшихся вторгнуться в Брянскую область. Видео © ЦОС ФСБ России

Помимо прочего, при диверсантах нашли средства связи и личные предметы — в частности, молитвенник на польском языке и блокнот с записями по тактической подготовке на английском языке. А на теле одного из наёмников обнаружили татуировку 2-го батальона 75-го полка рейнджеров парашютно-десантного разведывательного полка специального назначения Сухопутных войск США.