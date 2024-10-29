Среди наёмников, сгинувших под Брянском, узнали элитного разведчика-диверсанта

Один из ликвидированных наёмников в Брянской области принадлежал 75-му рейнджерскому полку глубинной разведки армии США, который специализируется на проведении диверсий. Об этом рассказал военный эксперт, старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Александр Степанов.

«Любопытным аспектом является привязка одного из них к 75-му рейнджерскому полку. Это подразделение глубинной разведки, которое занимается, в принципе, диверсиями в тылу противника, уничтожением объектов военной инфраструктуры, аэродромов», — сказал Степанов в беседе с ТАСС.

Эксперт предполагает, что целью группы могло быть либо захват заложников, либо уничтожение объектов военной, энергетической или гражданской инфраструктуры. Также поступали сведения о том, что диверсионная группа действовала с использованием дронов. Он отметил, что это указывает на комбинированный подход к планированию диверсий, активное использование разведывательных беспилотников и прикрытие группы ударными барражирующими боеприпасами во время вторжения.