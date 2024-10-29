ФСБ: У ликвидированных в Брянской области диверсантов нашли взрывчатку Semtex

У группы, пытавшейся организовать диверсию в Брянской области, была обнаружена взрывчатка «Семтекс» (Semtex), помимо оружия и патронов. Эта информация стала известна благодаря новому видео, опубликованному ФСБ.

На кадрах видно, как следователи осматривают тела убитых диверсантов и изучают их снаряжение, включая оружие, боеприпасы и Semtex — один из видов пластичной взрывчатки. Действующие взрывчатые вещества — пластифицированный ТЭН и гексоген. Производится в Чехии компанией Explosia.

Диверсанты планировали пересечь границу в Климовском районе, однако четверо из них были уничтожены в ближнем бою, а остальных ликвидировали с помощью ракет и артиллерии.