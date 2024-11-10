Потери ВСУ в Курской области превысили 31 тысячу военных

За последние сутки ВСУ потеряли в Курской области более 290 военных. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«За сутки потери ВСУ составили более 290 военнослужащих, уничтожены 5 танков, 3 боевые машины пехоты, 7 боевых бронированных машин, а также 3 миномёта, станция радиоэлектронной борьбы и 10 автомобилей», — говорится в сообщении.

В Минобороны добавили, что ещё трое военных сдались в плен. Всего за время боёв в Курской области ВСУ лишились более 31 090 военных, 194 танков, 126 БМП, 107 БТР, 1 102 боевых бронированных машин.

Группировка войск «Север» продолжает наступление, за последние сутки было отражено 11 контратак ВСУ.