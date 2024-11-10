Путин на «Валдае»
Выборы в США
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 ноября, 10:48

Потери ВСУ в Курской области превысили 31 тысячу военных

За последние сутки ВСУ потеряли в Курской области более 290 военных. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«За сутки потери ВСУ составили более 290 военнослужащих, уничтожены 5 танков, 3 боевые машины пехоты, 7 боевых бронированных машин, а также 3 миномёта, станция радиоэлектронной борьбы и 10 автомобилей», — говорится в сообщении.

В Минобороны добавили, что ещё трое военных сдались в плен. Всего за время боёв в Курской области ВСУ лишились более 31 090 военных, 194 танков, 126 БМП, 107 БТР, 1 102 боевых бронированных машин.

Группировка войск «Север» продолжает наступление, за последние сутки было отражено 11 контратак ВСУ.

Ранее западные журналисты пообщались с украинскими военными, эвакуированными в один из госпиталей Сумской области после ранений. По их словам, в Курской области «просто адские условия».

Пленной женщине из ВСУ угрожали расстрелом за отказ выполнять задачи под Курском
Пленной женщине из ВСУ угрожали расстрелом за отказ выполнять задачи под Курском
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Никита Никонов
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Ситуация в Курской области
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar