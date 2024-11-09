WP: Украинские военные столкнулись с адскими условиями в Курской области

Ситуация в Курской области для Вооружённых сил Украины местами бывает адской и абсолютно ужасной. Такую оценку дали в газете The Washington Post (WP).

«Однако за Курскую область по-прежнему идёт напряжённая борьба, и порой она просто ужасна для украинцев», — сказано в материале.

Журналисты пообщались с украинскими военными, эвакуированные в один из госпиталей Сумской области после ранений. По их словам, в Курской области «просто адские условия». Для многих опыт боевых действий на территории России стал первым.

Один из военнослужащих, 39-летний Павел, рассказал, что оба командира его подразделения погибли вскоре после того, как он прибыл в зону боёв. Оставшимся солдатам пришлось самостоятельно организовывать эвакуацию.