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8 ноября, 23:09

WP: Украинские военные столкнулись с адскими условиями в Курской области

Ситуация в Курской области для Вооружённых сил Украины местами бывает адской и абсолютно ужасной. Такую оценку дали в газете The Washington Post (WP).

«Однако за Курскую область по-прежнему идёт напряжённая борьба, и порой она просто ужасна для украинцев», — сказано в материале.

Журналисты пообщались с украинскими военными, эвакуированные в один из госпиталей Сумской области после ранений. По их словам, в Курской области «просто адские условия». Для многих опыт боевых действий на территории России стал первым.

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Один из военнослужащих, 39-летний Павел, рассказал, что оба командира его подразделения погибли вскоре после того, как он прибыл в зону боёв. Оставшимся солдатам пришлось самостоятельно организовывать эвакуацию.

Ранее президент России Владимир Путин назвал потери ВСУ в Курской области колоссальными. По его словам, украинским военным приказали из-за океана держаться на российской территории «любой ценой». Напомним, бои в Курской области продолжаются с 6 августа.

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Telegram / Генштаб ЗСУ

Артур Лапсаков
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