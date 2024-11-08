Захарова заявила о подлой и трусливой тактике ГУР в Курской области

Бойцы ГУР Украины выставляют перед собой российских военнопленных, чтобы закрываться ими, как живым щитом. Об этом заявили официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Трусливые боевики из сил специальных операций ГУР Минобороны Украины в Курской области используют в качестве живого щита наших пленных солдат – гонят их впереди себя, предварительно обвесив «поясами смертников» с детонируемой при попытке бегства или встрече с российскими военными взрывчаткой», — сказано в публикации на сайте Министерства иностранных дел.

Захарова добавила, что украинские националисты не ограничиваются пытками попавших к ним в плен российских солдат и шантажом их родных, но и не брезгуют самыми низкими из методов в духе ИГИЛ*. Дипломат подчеркнула, что все ответственные за злодеяния киевского режима непременно понесут справедливое наказание.

Ранее о подобных методах ВСУ в отношении гражданских сообщали в российских силовых структурах. По их данным, украинские бойцы в Курской области обозлены печальной для Киева ситуацией на фронте и отыгрываются за это на мирных жителях российского региона, зачастую используя их в качестве живого щита.