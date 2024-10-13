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13 октября, 15:18

ВСУ обозлились на жителей Курской области из-за своих же неудач

ТАСС: ВСУ срывают на жителях Курской области злость от неудач на фронте

Военнослужащие ВСУ сильно обозлены провалами на фронте, они усилили репрессии в отношении населения оккупированных ими территорий курского приграничья. Об этом сообщили в силовых ведомствах.

«ВСУ обозлились на местное население из-за ситуации на фронте. Усилились репрессии»,цитирует силовика ТАСС.

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Напомним, на днях глава Суджанского района Александр Богачёв сообщил о том, что ВС Украины удерживают мирных жителей в качестве заложников в здании школы-интерната в Судже. По мнению бойца ВС РФ по имени Александр, этому есть очень циничное объяснение — таким образом противник выставил «живой щит» между собой и российской авиацией. Кроме того, ВСУ могут убить гражданских и попытаться обвинить в этом ВС РФ, как это было в Буче.

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Telegram / Зеленский

Юрий Лысенко
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