Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Посещая сайт life.ru, Вы соглашаетесь с приложенной Политикой обработки Персональных данных и с использованием файлов cookie, указанных в данной Политике.
Ок
12 октября, 14:24

Боец ВС РФ объяснил, для чего ВСУ держат в заложниках мирных жителей Курской области

Боец ВС РФ: ВСУ захватили жителей Курской области, чтобы прикрыться ими

Мирные жители Курской области, которых ВСУ удерживают в школе-интернате Суджи, — это не просто заложники. Боец ВС РФ Александр объяснил, какие цели преследуют украинские боевики.

По его словам, ВСУ хотят прикрыться мирными жителями, чтобы Армия России не ударила по украинским войскам с воздуха. Российский боец уверен, что противник способен убить гражданских, чтобы попытаться свалить вину на РФ. К слову, с подобными инсценировками мы уже сталкивались в Буче.

«Хотят одним выстрелом двух зайцев убить», — заявил собеседник РИА «ФедералПресс».

«Даже детей»: ВСУ убивают мирное население Курской области, рассказала волонтёр
«Даже детей»: ВСУ убивают мирное население Курской области, рассказала волонтёр

Ранее сообщалось, что ВСУ держат мирных жителей Суджанского района Курской области в школе-интернате. Полковник Тимур Сыртланов пообещал, что россияне будут освобождены.

Обложка ©

Telegram / Zelenskiy / Official

Борис Эльфанд
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Ситуация в Курской области
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров