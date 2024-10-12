Боец ВС РФ объяснил, для чего ВСУ держат в заложниках мирных жителей Курской области

Мирные жители Курской области, которых ВСУ удерживают в школе-интернате Суджи, — это не просто заложники. Боец ВС РФ Александр объяснил, какие цели преследуют украинские боевики.

По его словам, ВСУ хотят прикрыться мирными жителями, чтобы Армия России не ударила по украинским войскам с воздуха. Российский боец уверен, что противник способен убить гражданских, чтобы попытаться свалить вину на РФ. К слову, с подобными инсценировками мы уже сталкивались в Буче.