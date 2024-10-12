Боец ВС РФ объяснил, для чего ВСУ держат в заложниках мирных жителей Курской области
Боец ВС РФ: ВСУ захватили жителей Курской области, чтобы прикрыться ими
Мирные жители Курской области, которых ВСУ удерживают в школе-интернате Суджи, — это не просто заложники. Боец ВС РФ Александр объяснил, какие цели преследуют украинские боевики.
По его словам, ВСУ хотят прикрыться мирными жителями, чтобы Армия России не ударила по украинским войскам с воздуха. Российский боец уверен, что противник способен убить гражданских, чтобы попытаться свалить вину на РФ. К слову, с подобными инсценировками мы уже сталкивались в Буче.
«Хотят одним выстрелом двух зайцев убить», — заявил собеседник РИА «ФедералПресс».
Ранее сообщалось, что ВСУ держат мирных жителей Суджанского района Курской области в школе-интернате. Полковник Тимур Сыртланов пообещал, что россияне будут освобождены.
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