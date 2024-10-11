Все российские граждане, незаконно удерживаемые ВСУ в оккупированных районах Курской области, будут освобождены. Об этом сообщил ТАСС ветеран спецподразделений и член президиума общероссийской организации «Офицеры России» полковник Тимур Сыртланов, который сейчас находится в регионе.

Сыртланов подчеркнул, что для этого потребуется время и переговоры, возможно, с участием третьих стран. Он также отметил, что российские Вооружённые силы уже ведут контртеррористические операции в Курской области, чтобы вернуть временно оккупированные территории и установить мир в регионе.

«Несомненно, все граждане Российской Федерации, которые незаконно удерживаются в плену <…> в том числе в лагерях на территории оккупированных районов Курской области, будут освобождены. Российские вооружённые силы, командование делают всё возможное <…> с целью освободить захваченную противником территорию», — подчеркнул полковник.