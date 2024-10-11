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11 октября, 04:09

Полковник Сыртланов: Удерживаемых ВСУ в Курской области россиян скоро освободят

Все российские граждане, незаконно удерживаемые ВСУ в оккупированных районах Курской области, будут освобождены. Об этом сообщил ТАСС ветеран спецподразделений и член президиума общероссийской организации «Офицеры России» полковник Тимур Сыртланов, который сейчас находится в регионе.

Сыртланов подчеркнул, что для этого потребуется время и переговоры, возможно, с участием третьих стран. Он также отметил, что российские Вооружённые силы уже ведут контртеррористические операции в Курской области, чтобы вернуть временно оккупированные территории и установить мир в регионе.

«Несомненно, все граждане Российской Федерации, которые незаконно удерживаются в плену <…> в том числе в лагерях на территории оккупированных районов Курской области, будут освобождены. Российские вооружённые силы, командование делают всё возможное <…> с целью освободить захваченную противником территорию», — подчеркнул полковник.

Захарова: ВСУ вывезли часть жителей Курской области из РФ, их судьба неизвестна
Захарова: ВСУ вывезли часть жителей Курской области из РФ, их судьба неизвестна

Ранее сообщалось, что военнослужащие ВСУ держат мирных жителей Суджанского района Курской области, которые остались на занятых территориях, в школе-интернате города муниципального центра. В сообщении отмечалось, что всё происходящее документируют сам противник, снимая видеоролики.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / seeasign

Анатолий Цейко
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