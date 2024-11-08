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8 ноября, 11:37

Власти Одесской области переименовали село, чтобы польстить Буданову*

Одесское село Первомайское стало Гуровским в честь ведомства Буданова*

На Украине в рамках «декоммунизации» и «деколонизации» переименовали село Первомайское Одесской области. Ему дали название Гуровское в честь Главного управления разведки (ГУР), которым руководит Кирилл Буданов*. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

«В честь Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины в рамках процесса деколонизации в Раздельнянском районе Одесской области село Первомайское переименовали в Гуровское», — сказано в публикации.

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Если тренд «декоммунизации», из-за которого власти Незалежной решили отказаться от Первомайского, ещё поддаётся какой-то логике, то некоторые другие случаи переименования действительно сложно объяснить. Так, например, в Полтаве решили переделать улицу «Овощную» в улицу Штурмового отряда Один (не цифра, а скандинавское божество). Чем местным властям не угодили овощи — сказать сложно.

* Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Обложка ©

Telegram / ГУР

Юрий Лысенко
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