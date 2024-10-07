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7 октября, 18:59

В Полтаве переименовали улицу «Овощную» в честь скандинавского бога Одина

Деколонизация на Украине идёт всё дальше. На этот раз полтавским властям не понравилось название улицы «Овощная». Теперь её будут величать в честь скандинавского бога Одина. Об этом говорится в телеграм-канале, посвящённом объектам деколонизации.

«В Полтаве теперь есть улица Штурмового Отряда «Один». Старое название — Овощная», — говорится в сообщении.

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К слову, сегодня украинцы в Одессе вышли на улицы города, чтобы отстоять право на русский язык и культуру. Как отметили протестующие, снос памятников, переименование улиц и прочая русофобская политика киевских властей противоречит декларации ООН по правам человека, которую подписывала украинская администрация.

Обложка ©

Пейзаж Полтавы в октябре. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Daniella Danilejko

Александра Мышляева
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