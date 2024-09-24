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24 сентября, 17:15

Жена Зеленского попыталась «украинизировать» русских художников на выставке в США

Зеленская в Нью-Йорке заявила о продолжении «деколонизации» искусства Украины

Елена Зеленская. Обложка © Telegram / Олена Зеленська | Olena Zelenska

Елена Зеленская. Обложка © Telegram / Олена Зеленська | Olena Zelenska

Супруга Владимира Зеленского — Елена — призвала вернуть Украине художников, которых якобы присвоила Россия. Об этом она заявила в своём телеграм-канале после посещения «Украинского музея» в Нью-Йорке, куда она прилетела вместе с мужем.

Зеленская выставку художников, которые творили в стиле модерн и авангард. Она напомнила, что после начала СВО мировые музеи на территории Незалежной стали называть художников Архипа Куинджи, Ивана Айвазовского и Казимира Малевича украинскими, а не русскими.

«Сегодня мы продолжаем деколонизировать украинское искусство в Нью-Йорке», — сказала жена Зеленского.

По её словам, представленные на выставке работы принадлежат украинским художникам, а не русским или советским. Зеленская добавила, что там представлены картины «отца русского футуризма» Давида Бурлюка и его коллеги по «Обществу председателей земного шара» из Москвы Марии Синяковой-Уречиной.

Жена Зеленского неприятно высказалась о русском языке
Жена Зеленского неприятно высказалась о русском языке

Ранее Life.ru рассказывал, что Метрополитен-музей в Нью-Йорке в 2023 году признал украинцами художников Илью Репина, Архипа Куинджи и Ивана Айвазовского, указав, что они родились в Российской империи. Позднее в США уличили украинских активистов в попытке «дерусификации русского искусства».

Дарья Нарыкова
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