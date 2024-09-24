Жена Зеленского попыталась «украинизировать» русских художников на выставке в США

Супруга Владимира Зеленского — Елена — призвала вернуть Украине художников, которых якобы присвоила Россия. Об этом она заявила в своём телеграм-канале после посещения «Украинского музея» в Нью-Йорке, куда она прилетела вместе с мужем.

Зеленская выставку художников, которые творили в стиле модерн и авангард. Она напомнила, что после начала СВО мировые музеи на территории Незалежной стали называть художников Архипа Куинджи, Ивана Айвазовского и Казимира Малевича украинскими, а не русскими.

«Сегодня мы продолжаем деколонизировать украинское искусство в Нью-Йорке», — сказала жена Зеленского.