В США раскрыли, как украинцы пытаются "красть" гражданство русских художников

Седжвик обратила внимание на тот факт, что за последний год значительно выросла интенсивность, с которой украинцы вносят исправления в онлайн-базах и отправляют в западные музеи запросы присвоить еврейским, польским и русским художникам свою национальность. В частности, это касается известного американского художника Энди Уорхола — его семья происходит из Карпат. Особенно отличилась активистка Оксана Семеник, не раз просившая у своих подписчиков в Twitter (а у неё их 24 тысячи) отмечать музеи в твитах с просьбой внести поправки в биографию того или иного деятеля искусства.