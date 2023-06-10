В США раскрыли, как украинцы пытаются "красть" гражданство русских художников
ТАС: Украинские активисты пытаются дерусифицировать русское искусство
В США уличили украинских активистов в попытке "дерусификации русского искусства". Об этом рассказала в своей колонке Кэти Седжвик, автор журнала The American Conservative.
Седжвик обратила внимание на тот факт, что за последний год значительно выросла интенсивность, с которой украинцы вносят исправления в онлайн-базах и отправляют в западные музеи запросы присвоить еврейским, польским и русским художникам свою национальность. В частности, это касается известного американского художника Энди Уорхола — его семья происходит из Карпат. Особенно отличилась активистка Оксана Семеник, не раз просившая у своих подписчиков в Twitter (а у неё их 24 тысячи) отмечать музеи в твитах с просьбой внести поправки в биографию того или иного деятеля искусства.
Семеник в одном из интервью заявила, что указание России как места рождения художника является "российской пропагандой", отмечает автор статьи. Своей целью украинская активистка считает "освобождение и деколонизацию украинской культуры от российского контекста".
Под прицел Семеник уже попали Иван Айвазовский, Илья Репин, Архип Куинджи и Зинаида Серебрякова, сообщила Седжвик.
Ранее Лайф писал о том, что суд Нидерландов отклонил аппеляцию музеев Крыма о "скифском золоте". Это была попытка обжаловать решение суда Амстердама о передаче коллекции Украине, которое было принято 26 октября 2021 года.
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