В Австралии нашли мёртвым активиста, который поддерживал Россию

В Австралии найден мёртвым активист Джеймс Уолтерс, который поддерживал Россию и называл Украину террористическим государством. Об этом сообщает Daily Mail.

Уолтерсу было 42 года. В полиции штата Новый Южный Уэльс уточнили, что он пропал 13 мая. Спустя десять дней, 23 мая, тело активиста обнаружили и направили на экспертизу. Причина гибели мужчины пока не раскрывается.

"В последнее время Уолтерс жаловался на угрозы со стороны украинской диаспоры. Не исключено, что он был убит или его довели до самоубийства", — заявил активист русского происхождения Семён Бойков в беседе с РИА "Новости".

Австралиец выступал в поддержку России и военной спецоперации. Фото © Twitter / DrewPavlou

Известно, что австралиец участвовал в митингах в поддержку России, выступал против оказания военной помощи Украине. На одном из фото Уолтерс запечатлён в кепке с буквой Z на фоне портрета президента РФ Владимира Путина. В руках он держит плакат с надписью "Украина — террористическое государство. Поддерживай Россию".