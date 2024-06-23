ПМЭФ
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 июня, 12:58

Жена Зеленского неприятно высказалась о русском языке

Елена Зеленская: На Украине неприятно говорить по-русски

На Украине неприятно говорить по-русски. Об этом заявила супруга Владимира Зеленского Елена в интервью The Telegraph. Она отметила, что старается не говорить на русском языке, и считает, что её земляки тоже не должны его использовать.

"Сейчас тенденция противоположная — без украинского ты ничего не сможешь сделать. Неприятно сейчас говорить на русском", сказала Зеленская.

Названо число школ на Украине, где до сих пор преподают русский язык
Названо число школ на Украине, где до сих пор преподают русский язык

В конце прошлого года на территории Украины ужесточили ограничения на использование русского языка. Рада приняла законопроект о нацменьшинствах, ужесточающий права русского языка и укрепляющий позиции украинского. Государственный язык РФ уже, кстати, перестали преподавать в Киевском университете. Руководитель вуза отметил, что в учебном заведении также запрещены российские источники.

Обложка ©

Wikipedia / Офис президента Украины

Нигина Азамова
  • Новости
  • Елена Зеленская
  • Украина
  • русскийязык
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров