Жена Зеленского неприятно высказалась о русском языке
Елена Зеленская: На Украине неприятно говорить по-русски
На Украине неприятно говорить по-русски. Об этом заявила супруга Владимира Зеленского Елена в интервью The Telegraph. Она отметила, что старается не говорить на русском языке, и считает, что её земляки тоже не должны его использовать.
"Сейчас тенденция противоположная — без украинского ты ничего не сможешь сделать. Неприятно сейчас говорить на русском", — сказала Зеленская.
В конце прошлого года на территории Украины ужесточили ограничения на использование русского языка. Рада приняла законопроект о нацменьшинствах, ужесточающий права русского языка и укрепляющий позиции украинского. Государственный язык РФ уже, кстати, перестали преподавать в Киевском университете. Руководитель вуза отметил, что в учебном заведении также запрещены российские источники.
Wikipedia / Офис президента Украины