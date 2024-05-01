Названо число школ на Украине, где до сих пор преподают русский язык

Сегодня русский язык преподают только в трёх школах Украины. Об этом заявил так называемый языковой омбудсмен страны Тарас Креминь. По его словам, сейчас русский изучают менее тысячи украинских детей.

"В 2022 году по сравнению с предыдущим [годом] число учащихся, изучавших русский язык в общеобразовательных учреждениях, уменьшилось более чем в 100 раз, с 454,8 тысячи — в сентябре 2021 года до около четырёх тысяч человек — по состоянию на 1 сентября 2022-го", — сказал Креминь.