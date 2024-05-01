Названо число школ на Украине, где до сих пор преподают русский язык
Кремень: Только в трёх школах Украины до сих пор преподают русский язык
Сегодня русский язык преподают только в трёх школах Украины. Об этом заявил так называемый языковой омбудсмен страны Тарас Креминь. По его словам, сейчас русский изучают менее тысячи украинских детей.
"В 2022 году по сравнению с предыдущим [годом] число учащихся, изучавших русский язык в общеобразовательных учреждениях, уменьшилось более чем в 100 раз, с 454,8 тысячи — в сентябре 2021 года до около четырёх тысяч человек — по состоянию на 1 сентября 2022-го", — сказал Креминь.
Омбудсмен добавил, что с 2023 по 2024 год количество украинских школьников, изучающих русский, сократилось ещё в пять раз. Так, сегодня их число составляет 768 человек.
Напомним, ещё в августе 2022-го Министерство образования Украины исключило русский язык и литературу из школьной программы. В качестве альтернативы ведомство рекомендовало школьникам изучать творчество таких западных писателей, как Жан де Лафонтен, О. Генри, Анна Гавальда, Ульф Старк, Джон Бойн, Эрик-Эмманюэль Шмитт, Йозеф Рот и других. Между тем позже выяснилось, что каждый пятый ребёнок в Киеве не понимает украинский язык.
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