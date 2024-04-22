Мальчика избили в киевской школе до разрыва яичек за мультики на русском 22 апреля, 09:10 В Киеве школьника избили за русский мультик. Обложка © Freepik

В киевской школе одноклассники до разрыва яичек избили 13-летнего мальчика, который якобы смотрел мультфильмы на русском языке, пострадавший был госпитализирован. Об этом рассказала мать ребёнка в соцсети.

"Сильно ударили в пах. Уже прооперировали, потому что была гематома и водянка яичка и разрыв оболочки внутри яичка. Проблема с ногой. С той стороны она так и остаётся сильно разбухшей", — написала обеспокоенная мать.

Инцидент произошёл в школе № 81. Мальчик больше недели боялся рассказать маме о случившемся, так как его запугал помощник преподавателя, который не хотел огласки ситуации и жалоб родителей директору учреждения. Мать пострадавшего пояснила, что ранее она уже обращалась в полицию, потому что её сын подвергся "психологическому насилию сексуального характера со стороны старшеклассника". Тогда хулигана поставили на учёт.

Избиением ребёнка уже заинтересовался образовательный омбудсмен Украины Сергей Горбачёв. По его словам, назначена экспертиза, а также будет проведена работа по установлению всех обстоятельств произошедшего.

Ранее языковой омбудсмен Украины Тарас Креминь возмутился тем, что большинство детсадов на территории страны имеют русские названия типа "Солнышко", "Одуванчик", "Кузнечик" или "Василёк". Чиновник обратился к органам власти и администрации дошкольных учреждений с требованием устранить это "нарушение".

Авторы Татьяна Миссуми