Порт-Анненталь, Гард и Ольвиополь: Украина переименует ещё несколько городов

На Украине собираются переименовать ещё пять городов. Соответствующие проекты постановлений были зарегистрированы на сайте Верховной рады.

Согласно предложению, Первомайск в Николаевской области хотят переименовать в Ольвиополь, а Первомайский район — в Ольвиопольский. Город Южноукраинск предложено переименовать в Гард, а Южное в Одесской области — в Порт-Анненталь.

Кроме того, Павлоград в Днепропетровской области планируют назвать Матвеевым, а Синельникково — Роднопольем. Районы городов также подвергнутся изменению названий: одноимённый район Павлограда хотят переименовать в Матвеевский.