Порт-Анненталь, Гард и Ольвиополь: Украина переименует ещё несколько городов
Верховная рада Украины предложила переименовать Первомайск и ещё 4 города
На Украине собираются переименовать ещё пять городов. Соответствующие проекты постановлений были зарегистрированы на сайте Верховной рады.
Согласно предложению, Первомайск в Николаевской области хотят переименовать в Ольвиополь, а Первомайский район — в Ольвиопольский. Город Южноукраинск предложено переименовать в Гард, а Южное в Одесской области — в Порт-Анненталь.
Кроме того, Павлоград в Днепропетровской области планируют назвать Матвеевым, а Синельникково — Роднопольем. Районы городов также подвергнутся изменению названий: одноимённый район Павлограда хотят переименовать в Матвеевский.
Ранее стало известно, что с 2014 года в Киеве были переименованы 555 улиц с "русскими или советскими названиями", в рамках политики декоммунизации и дерусификации. 58% изменений произошло в период с 2022 по 2024 год, при этом на замену приходят топонимы нацистского происхождения.
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