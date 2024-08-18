Украинские власти с 2014 года переименовали 555 улиц, у которых были "русские или советские названия". Об этом в интервью корреспондентам РИА "Новости" рассказали эксперты научно-исследовательской лаборатории "Лингвобезопасность и психология информационного воздействия" Президентской академии РАНХиГС.

Специалисты сообщили, что киевские чиновники ликвидируют названия, связанные с советским и русским прошлым города. Они также подчеркнули, что на их место обычно приходят топонимы нацистского происхождения.

"Были проанализированы 555 переименований, произошедших в 2014–2024 гг., из 2 845 улиц, переулков, проспектов, бульваров, площадей и тд. столицы Украины. Стоит отметить, что 58% изменений (321 переименование) приходится на 2022–2024 гг", — заявили собеседники информагентства.

Исследователи благодаря проведённому анализу определили, что Украина придерживается политики декоммунизации и дерусификации. На сегодняшний день в Киеве осталось менее 60 объектов, которые собираются переименовать в рамках действующих на территории Незалежной законов.

Эксперты напомнили, что масштабная украинизация в соседней стране началась с переименования Красной площади в Контрактовую. С момента развала Советского Союза и до 2013 года в Киеве активно переименовывались сотни объектов, в том числе целые районы, среди которых бывший Московский, а ныне Голосеевский, а также бывший Ватутинский, который сейчас называется Деснянским.

Помимо этого, из 52 станций киевского метрополитена были переименованы 16. Специалисты подчёркивают, что в этих инициативах киевского режима можно заметить "стремление выдать общее прошлое и общее наследие за сугубо украинское достояние, тем самым перечеркивая вклад русского народа и русского государства в создание, становление и само существование украинского государства".