Украине не разрешили переименовать село Надеждовка в «Шампань»

Украинские власти планировали переименовать село Надеждовка в Одесской области в «Шампань», но такое название не понравилось Франции и в посольстве выступили против. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Дело в том, что в самом селе находится винный завод «Шампань.Украина». Власти решили, что новое название поможет им легально выпускать игристое вино под названием «Шампанское» и не платить за напитки роялти. Противником всей этой идеи стала Франция, у которой существует своя зарегистрированная географическая торговая марка Champagne.

В посольстве Франции отреагировали на такую идею негативно и даже прислали письмо на имя спикера Верховной рады Руслана Стефанчука, в котором заявили, что выступают против данного решения.

Вообще после начала СВО Украина решила изменить названия у большей части своих улиц и различных объектов. Например, в Киеве планируют переименовать восемь улиц. Так, улица Генерала Наумова станет улицей Олега Мудрака — командира первого батальона нацистского полка «Азов»* по прозвищу «Сухаря». Помимо того, появится и улочка Геннадия Афанасьева**. Он отличился подготовкой теракта в Крыму в 2014 году.