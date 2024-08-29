Задержание Павла Дурова
Ситуация в Курской области
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 августа, 14:03

На Украине улицу в честь легендарного партизана назовут именем «Сухаря» из «Азова»*

В Киеве переименуют ещё семь улиц в рамках «декомуннизации»

На Украине переименуют ещё семь улиц в рамках так называемой декоммунизации. Об этом рассказал мэр города Виталий Кличко в своём телеграм-канале.

«Сегодня Киевсовет должен переименовать ещё семь киевских улиц и переулков, названия которых связаны с Россией и советским прошлым. Им присвоят имена погибших украинских героев-защитников», — написал Кличко в своём телеграм-канале.

Так, улица Генерала Наумова в Святошинском районе станет улицей Олега Мудрака — командира первого батальона нацистского полка «Азов»* по прозвищу «Сухаря». Помимо того, появится и улочка Геннадия Афанасьева**. Он отличился подготовкой теракта в Крыму в 2014 году. Ликвидировали преступника только в 2022-м.

Ранее Life.ru писал, что хакеры слили базу с личностями многих участников «Азова»*. Там обнаружили множество нацистов, которые не скрывают своих убеждений. Они восхваляют Гитлера, носят нацистские символы и кидаются скандальными заявлениями.

* — террористическая организация, запрещена в РФ

** — внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Rudzenka

Николай Рюмин
  • Новости
  • Украина
  • Виталий Кличко
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров