На Украине улицу в честь легендарного партизана назовут именем «Сухаря» из «Азова»*
В Киеве переименуют ещё семь улиц в рамках «декомуннизации»
На Украине переименуют ещё семь улиц в рамках так называемой декоммунизации. Об этом рассказал мэр города Виталий Кличко в своём телеграм-канале.
«Сегодня Киевсовет должен переименовать ещё семь киевских улиц и переулков, названия которых связаны с Россией и советским прошлым. Им присвоят имена погибших украинских героев-защитников», — написал Кличко в своём телеграм-канале.
Так, улица Генерала Наумова в Святошинском районе станет улицей Олега Мудрака — командира первого батальона нацистского полка «Азов»* по прозвищу «Сухаря». Помимо того, появится и улочка Геннадия Афанасьева**. Он отличился подготовкой теракта в Крыму в 2014 году. Ликвидировали преступника только в 2022-м.
Ранее Life.ru писал, что хакеры слили базу с личностями многих участников «Азова»*. Там обнаружили множество нацистов, которые не скрывают своих убеждений. Они восхваляют Гитлера, носят нацистские символы и кидаются скандальными заявлениями.
* — террористическая организация, запрещена в РФ
** — внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
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