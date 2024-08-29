На Украине улицу в честь легендарного партизана назовут именем «Сухаря» из «Азова»*

На Украине переименуют ещё семь улиц в рамках так называемой декоммунизации. Об этом рассказал мэр города Виталий Кличко в своём телеграм-канале.

«Сегодня Киевсовет должен переименовать ещё семь киевских улиц и переулков, названия которых связаны с Россией и советским прошлым. Им присвоят имена погибших украинских героев-защитников», — написал Кличко в своём телеграм-канале.

Так, улица Генерала Наумова в Святошинском районе станет улицей Олега Мудрака — командира первого батальона нацистского полка «Азов»* по прозвищу «Сухаря». Помимо того, появится и улочка Геннадия Афанасьева**. Он отличился подготовкой теракта в Крыму в 2014 году. Ликвидировали преступника только в 2022-м.