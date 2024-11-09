Пленной женщине из ВСУ угрожали расстрелом за отказ выполнять задачи под Курском
Попавшая в российский плен военнослужащая ВСУ Наталья Балаклицкая была отправлена командованием в Курскую область под страхом расстрела за отказ. Об этом она рассказала на видео, которое публикует Минобороны РФ.
«Нам сказали, что мы не будем на передовой. Сказали, что это приказ, и, если мы не пойдем, нас просто сами свои перестреляют», — сказала Балаклицкая.
Она рассказала, что попала в войска добровольно и была отправлена «поваром» в Комары ДНР. Так как Балаклицкая проходила обучение в Англии, её отправили стрелком в третью роту. Больше недели она ждала ротации в Курской области, а под конец и вовсе осталась с раненым товарищем. С приходом русских бойцов они решили сдаться в плен.
Недавно украинский военнослужащий Владимир Николенко, который попал в плен в Курской области, сообщил, что командование ВСУ отдаёт приказы стрелять по сослуживцам в случае их попыток к отступлению. Такие вводные поступали по радиосвязи.
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