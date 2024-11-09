Пленной женщине из ВСУ угрожали расстрелом за отказ выполнять задачи под Курском

Попавшая в российский плен военнослужащая ВСУ Наталья Балаклицкая была отправлена командованием в Курскую область под страхом расстрела за отказ. Об этом она рассказала на видео, которое публикует Минобороны РФ.

«Нам сказали, что мы не будем на передовой. Сказали, что это приказ, и, если мы не пойдем, нас просто сами свои перестреляют», — сказала Балаклицкая.