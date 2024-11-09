Сводка СВО. Путин — о переговорах с Украиной, паника в ВСУ из-за Трампа, зачем хунта копит силы в Сумах Российский президент назвал главное условие мирного соглашения с Киевом, в Курской области группировка ВСУ покинула три села, в Запорожье началось наше наступление — дайджест Life.ru. 8 ноября, 21:07 Сводки СВО в зоне боевых действий. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Россия готова к переговорам

Президент России Владимир Путин заявил о готовности к переговорам с Украиной. Глава государства отметил, что сдачи территорий не будет, так как было решение людей, проживающих в новых регионах, о присоединении к России. По итогам мирного соглашения Украина должна будет соблюдать нейтралитет, если такого не произойдёт, то её будут использовать против нашей страны.

— Мы настроены как раз на то, чтобы создать условия для долгосрочного урегулирования. И чтобы Украина в конце концов стала независимым, суверенным государством, — сказал Путин на пленарной сессии форума «Валдай».

Сейчас в Конституции Украины прописан курс в НАТО и ЕС. Поэтому после урегулирования конфликта стране придётся провести реформу. Территориальные потери тоже придётся зафиксировать.

Курская область, 9 ноября

Экипаж Ми-28НМ нанёс удар авиационными ракетами по скоплению личного состава и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области. Видео © Telegram / Минобороны России

За прошедшие сутки 300 вэсэушников ликвидированы. Также российские войска вошли в Орловку, Новую Сорочину и Старую Сорочину. Украинское командование продолжает держаться за кусочек Курской области, скапливая резервы на Сумщине. Они могут быть применены для деблокирования окружённой группировки. Владимир Путин заявил, что группировке ВСУ был отдан приказ держаться до выборов в США.

— Вот они зашли в Курскую область, но потери колоссальные — больше за три месяца боевых действий, чем за весь прошлый год у киевского режима, свыше 30 тысяч, — отметил российский президент.

Донецкая Народная Республика, 9 ноября

В районе посёлка Дружба в Донецкой Народной Республике российскими артиллеристами уничтожен пункт управления БПЛА ВСУ. Видео © Telegram / ИЗНАНКА

Кураховское направление стало основным участком фронта, где Армия России ведёт наступление в ДНР. В северной части Кураховского водохранилища бои идут за Ильинку, Новоселидовку, Вознесенку, Солнцевку и Зарю.

— Промежуточная задача наших войск — выйти к посёлкам Старые Терны и Шевченко и взять под огневой контроль трассу на Курахово. С дальнейшим продвижением к самой трассе, — считает военный эксперт Борис Рожин.

Вознесенка уже переходит под контроль ВС РФ. По предварительным данным, отступают они по железной дороге в Берестки. Такой манёвр ставит под угрозу силы Украины, обосновавшиеся в Новоселидовке.

Запорожская область, 9 ноября

Военнослужащий в зоне СВО. Фото © ТАСС / Алексей Коновалов

Началось продвижение ВС РФ к городу Орехову. Наступление идёт с двух сторон — от Работина и Нестерянки. Вероятнее всего, одной из целей этого наступления является выход к реке Конке, что позволит взять под контроль трассу Запорожье – Гуляйполе.

Проблема с украинским оружием

Миномётные мины от «Укроборонпрома» оказались проблемой для боевиков ВСУ. По их словам, из 10 боеприпасов только один взрывается. Связывают это с некачественным тротилом. Некоторые мины не вылетают на нужное расстояние и падают рядом с украинскими позициями. Иногда они даже из ствола не выходят, что вынуждает вэсэушников заниматься ремонтом миномётов. Вся надежда только на западные поставки. Трудности на этом не заканчиваются.

36-я бригада ВСУ получила от волонтёров дроны, но летать они не могут. Сообщается, что БПЛА приехали без аккумуляторов. Теперь они собирают деньги на батареи для 104-х «птичек».

Выборы в США и настроения в ВСУ

После избрания президентом США Дональда Трампа в украинской армии готовятся к худшему. Журналисты немецкого издания Business Insider пообщались с военными хунты.

— Я не верю в чудо, что Трамп возьмёт и напугает Путина, — поделился своим мнением солдат ВСУ.

Многие не верят, но надеются, что 47-й президент США продолжит поддержку Украины. Офицер ВСУ Ольга Бигарь считает, что Владимиру Зеленскому удастся убедить Трампа продолжить поддержку киевского режима. Вспоминают, что он непредсказуем.

Пока же команда Трампа говорит не о продолжении боевых действий, а об урегулировании конфликта. В Киеве понимают, что Зеленскому придётся согласиться на мирный план нового главы Белого дома.

Авторы Даниил Черных