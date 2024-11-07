«Так не договаривались»: Путин объяснил, как построить добрососедские отношения с Украиной
Путин заявил, что Россия настроена на долгосрочное урегулирование на Украине
Президент России Владимир Путин на «Валдае». Обложка © Life.ru
Россия настроена на долгосрочный сценарий урегулирования конфликта на Украине, заявил президент РФ Владимир Путин. Он подчеркнул, что без нейтралитета соседней страны отношения с ней вряд ли будут добрыми.
«Мы настроены как раз на то, чтобы создать условия для долгосрочного урегулирования. И чтобы Украина в конце концов стала независимым суверенным государством», — сказал российский лидер на пленарной сессии «Валдая».
Без нейтралитета Украины трудно представить себе наличие каких-то добрососедских отношений, добавил президент РФ. Ведь в ином случае Украина будет постоянно использоваться в качестве инструмента в чужих руках во вред России, подчеркнул Путин.
«Базовых условий для нормализации отношений создано не будет, и ситуация будет развиваться по непредсказуемому сценарию. Нам бы очень хотелось этого избежать», — отметил президент РФ.
Он напомнил, что Москва и Киев обсуждали независимый статус Украины, однако позднее руководство страны изменило основной закон и объявило о желании вступить в НАТО.
«А мы так не договаривались», — подчеркнул Путин.
Миссия России заключается в защите всеобщих прав и свобод, также заявил Владимир Путин на «Валдае». Life.ru также приводил другие важные цитаты политика, касающиеся безопасности, международных отношений, глобальных сдвигов в миропорядке их влиянии на РФ, а также роли нашей страны в мире.