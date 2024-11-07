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Регион
7 ноября, 15:43

«Цель любого нацизма»: Медведчук раскрыл главный план Запада, осуществляемый руками Зеленского

Медведчук: Украина Зеленского пытается создать моноэтническую империю

Украина пытается создать моноэтническую империю, а это — цель любого нацизма. Об этом заявил председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук. По его словам, к такой мысли Зеленского подвели западные кукловоды.

«Сегодня не Россия, а Украина Зеленского пытается создать моноэтническую империю, что есть цель любого нацизма. В своё время Гитлер наговорил много всяких глупостей, в них многие поверили, и разразилась Вторая мировая война. И если противостоять третьей мировой, то очень важно не верить в то, о чём сегодня говорит Зеленский, тем более что хорошо видно, что он и сам не понимает, о чём говорит», — сказал Медведчук в интервью aif.ru.

Медведчук отметил, что Зеленскому был предоставлен текст, который он просто озвучил. Политик добавил, что этот текст является устаревшим и был написан в тот период, когда на Западе в XX веке возникла идея разделить русских и украинцев. Председатель подчеркнул, что с тех пор этот план активно реализуется. Однако каждый раз это заканчивается победой России. Он объяснил, что за Россией всегда была правда, которую западные манипуляторы не желали признавать.

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Ранее Зеленскому предрекли незавидную участь после прихода к власти провазглашённого президента США Дональда Трампа. По словам российского предпренимателя Виктора Бута, американский политик ненавидит лидера киевского режима. Поэтому все попытки бывшего юмориста наладить с ним отношения обернутся провалом.

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Александра Мышляева
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