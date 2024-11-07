«Цель любого нацизма»: Медведчук раскрыл главный план Запада, осуществляемый руками Зеленского
Медведчук: Украина Зеленского пытается создать моноэтническую империю
Украина пытается создать моноэтническую империю, а это — цель любого нацизма. Об этом заявил председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук. По его словам, к такой мысли Зеленского подвели западные кукловоды.
«Сегодня не Россия, а Украина Зеленского пытается создать моноэтническую империю, что есть цель любого нацизма. В своё время Гитлер наговорил много всяких глупостей, в них многие поверили, и разразилась Вторая мировая война. И если противостоять третьей мировой, то очень важно не верить в то, о чём сегодня говорит Зеленский, тем более что хорошо видно, что он и сам не понимает, о чём говорит», — сказал Медведчук в интервью aif.ru.
Медведчук отметил, что Зеленскому был предоставлен текст, который он просто озвучил. Политик добавил, что этот текст является устаревшим и был написан в тот период, когда на Западе в XX веке возникла идея разделить русских и украинцев. Председатель подчеркнул, что с тех пор этот план активно реализуется. Однако каждый раз это заканчивается победой России. Он объяснил, что за Россией всегда была правда, которую западные манипуляторы не желали признавать.
Ранее Зеленскому предрекли незавидную участь после прихода к власти провазглашённого президента США Дональда Трампа. По словам российского предпренимателя Виктора Бута, американский политик ненавидит лидера киевского режима. Поэтому все попытки бывшего юмориста наладить с ним отношения обернутся провалом.
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