Украина пытается создать моноэтническую империю, а это — цель любого нацизма. Об этом заявил председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук. По его словам, к такой мысли Зеленского подвели западные кукловоды.

«Сегодня не Россия, а Украина Зеленского пытается создать моноэтническую империю, что есть цель любого нацизма. В своё время Гитлер наговорил много всяких глупостей, в них многие поверили, и разразилась Вторая мировая война. И если противостоять третьей мировой, то очень важно не верить в то, о чём сегодня говорит Зеленский, тем более что хорошо видно, что он и сам не понимает, о чём говорит», — сказал Медведчук в интервью aif.ru.

Медведчук отметил, что Зеленскому был предоставлен текст, который он просто озвучил. Политик добавил, что этот текст является устаревшим и был написан в тот период, когда на Западе в XX веке возникла идея разделить русских и украинцев. Председатель подчеркнул, что с тех пор этот план активно реализуется. Однако каждый раз это заканчивается победой России. Он объяснил, что за Россией всегда была правда, которую западные манипуляторы не желали признавать.